В Армению прибыла группа американских военных инструкторов

Группа мобильных инструкторов США прибыла в Армению для обмена опытом с военными страны в области связей с общественностью и коммуникаций. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Минобороны Армении.

Детали

Американские инструкторы проведут со служащими Управления информации и по связям с общественностью Минобороны и государственного учреждения "Зинуж медиа" тренировки по обмену опытом в сфере связей с общественностью и коммуникаций.

Предварительно, инструкторы из США будут находиться в Армении до 5 апреля.

Армения больше не может полагаться на рф в своих военных нуждах - Пашинян

Напомним,

Армения уведомила россию о намерении вывода из аэропорта "Звартноц" в Ереване российских пограничников. Позиция Армении заключается в том, что ее пограничные войска должны в полном объеме нести свою службу.