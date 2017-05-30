В АП ответили на слова В.Путина об Анне Ярославне
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Президент России Владимир Путин попытался ввести в заблуждение французов, назвав княгиню Анну Ярославну "русской". Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Администрации Президента Украины Дмитрий Шимкив, передает УНН.
“Мои дорогие французские друзья, президент России Владимир Путин попытался ввести в заблуждение вас сегодня — Анна Киевская, королева Франции, из Киева, а не Москвы (Москва даже не существовала в то время)”, — написал Д.Шимкив.
Он добавил, что именно украинская община во Франции чтит память Анны в Санлисе, где она основала монастырь.
“Кстати, знаменитое Реймское Евангелие, которое использовалось во время коронации французских королей, сначала было собственной книгой Анны с известной библиотеки Ярослава Мудрого, ее отца — великого князя киевского”, — добавил он.
Напомним, 29 мая Президент Франции Эммануэль Макрона и президент РФ Владимир Путин провели встречу в Версале .
По словам Э.Макрона, президенты провели “прямой, откровенный обмен мнениями”.