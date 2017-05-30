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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 28288 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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12 квітня, 06:00 • 70925 перегляди

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Е.Макрон прокоментував зустріч з В.Путіним

Київ • УНН

 • 21145 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Без відкритого і щирого діалогу прогресу з українського питання не буде. Про це повідомив у на своїй сторінці у Facebook президент Франції Еммануель Макрон, передає УНН.

Е.Макрон прокоментував зустріч з В.Путіним

“Ми провели прямий, відвертий обмін думками. Я в повному обсязі сказав все, що думав президенту Путіну. Нас розділяють розбіжності. Ми бачимо, як розробляти спільні дії. Якщо у нас не буде відкритого, щирого діалогу, то у нас не буде ніякого прогресу ні з українського питання, ні щодо сирійського питання”, — розповів Е.Макрон.

Як повідомляв УНН, президент Франції Еммануель Макрон і президент РФ Володимир Путін провели зустріч у Версалі .

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