Е.Макрон прокоментував зустріч з В.Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Без відкритого і щирого діалогу прогресу з українського питання не буде. Про це повідомив у на своїй сторінці у Facebook президент Франції Еммануель Макрон, передає УНН.
“Ми провели прямий, відвертий обмін думками. Я в повному обсязі сказав все, що думав президенту Путіну. Нас розділяють розбіжності. Ми бачимо, як розробляти спільні дії. Якщо у нас не буде відкритого, щирого діалогу, то у нас не буде ніякого прогресу ні з українського питання, ні щодо сирійського питання”, — розповів Е.Макрон.
Як повідомляв УНН, президент Франції Еммануель Макрон і президент РФ Володимир Путін провели зустріч у Версалі .