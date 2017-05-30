Э.Макрон прокомментировал встречу с В.Путиным

“Мы провели прямой, откровенный обмен мнениями. Я в полном объеме сказал все, что думал президенту Путину. Нас разделяют разногласия. Мы видим, как разрабатывать совместные действия. Если у нас не будет открытого, искреннего диалога, то у нас не будет никакого прогресса ни по украинскому вопросу, ни по сирийскому вопросу”, — рассказал Э.Макрон.

Как сообщал УНН, президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин провели встречу в Версале.