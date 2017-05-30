В АП відповіли на слова В.Путіна про Анну Ярославну
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент Росії Володимир Путін спробував ввести в оману французів, назвавши княгиню Анну Ярославну “русской”. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник глави Адміністрації Президента України Дмитро Шимків, передає УНН.
“Мої дорогі французькі друзі, президент Росії Володимир Путін спробував ввести в оману вас сьогодні — Анна Київська, королева Франції, з Києва, а не Москви (Москва навіть не існувала на той час)”, — написав Д.Шимків.
Він додав, що саме українська община у Франції вшановує пам’ять Анни в Санлісі, де вона заснувала монастир.
“До речі, знамените Реймське Євангеліє, яке використовувалось під час коронації французьких королів, спершу було власною книгою Анни із відомої бібліотеки Ярослава Мудрого, її батька — великого князя київського”, — додав він.
Нагадаємо, 29 травня Президент Франції Еммануель Макрон і президент РФ Володимир Путін провели зустріч у Версалі.
За словами Е.Макрона, президенти провели "прямий, відвертий обмін думками".