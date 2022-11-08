В "Антонове" уточнили: начались конструкторские работы по новой "Мрие"

Цитата

"В изложении информации со ссылкой на и.о. генерального директора ГП "Антонов" о построении новой "Мрии", распространенной изданием "Bild" и некоторыми украинскими СМИ, была допущена неточность, - сообщили в госпредприятии. - В настоящее время начались конструкторские работы в этом направлении. По имеющейся экспертной оценке, в настоящее время имеется около 30 процентов комплектующих, которые можно использовать для второго образца".

Детали

Как отмечается, стоимость постройки самолета оценивается по меньшей мере в 500 млн евро. Однако о конкретной сумме пока говорить рано.

"Больше информации будет после победы", – пообещали в "Антонове".

1/2 В изложении информации со ссылкой на и.о. генерального директора ГП "АНТОНОВ" о построении новой "Мечты", распространенной изданием "Bild" и некоторыми украинскими СМИ, была допущена неточность.



В настоящее время начались конструкторские работы в этом направлении. pic.twitter.com/tfG9TF8vYm

Ранее

Сообщалось, что новая "Мрия" уже в процессе строительства.