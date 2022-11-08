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В "Антонове" уточнили: начались конструкторские работы по новой "Мрие"

В "Антонове" уточнили: начались конструкторские работы по новой "Мрие"

Киев • УНН

 • 319050 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В ГП "Антонов" уточнили информацию о строительстве второго самолета Ан-225 "Мрия" вместо того, что был разрушен российскими оккупантами в Гостомеле - начались конструкторские работы, для нового авиасудна на данный момент есть около 30% комплектующих, пишет УНН.

Цитата

"В изложении информации со ссылкой на и.о. генерального директора ГП "Антонов" о построении новой "Мрии", распространенной изданием "Bild" и некоторыми украинскими СМИ, была допущена неточность, - сообщили в госпредприятии. - В настоящее время начались конструкторские работы в этом направлении. По имеющейся экспертной оценке, в настоящее время имеется около 30 процентов комплектующих, которые можно использовать для второго образца".

Детали

Как отмечается, стоимость постройки самолета оценивается по меньшей мере в 500 млн евро. Однако о конкретной сумме пока говорить рано.

"Больше информации будет после победы", – пообещали в "Антонове".

1/2 В изложении информации со ссылкой на и.о. генерального директора ГП "АНТОНОВ" о построении новой "Мечты", распространенной изданием "Bild" и некоторыми украинскими СМИ, была допущена неточность.

В настоящее время начались конструкторские работы в этом направлении. pic.twitter.com/tfG9TF8vYm

— ANTONOV Company (@AntonovCompany) November 7, 2022

Ранее

Сообщалось, что новая "Мрия" уже в процессе строительства.

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