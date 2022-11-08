В "Антонові" уточнили: розпочалися конструкторські роботи щодо нової "Мрії"

Цитата

"У викладенні інформації з посиланням на в.о. генерального директора ДП "Антонов" щодо побудови нової "Мрії", поширеною виданням "Bild" та деякими українськими ЗМІ, була допущена неточність, - повідомили в держпідприємстві. - Наразі розпочалися конструкторські роботи в цьому напрямку. За наявною експертною оцінкою, на теперішній час є близько 30 відсотків комплектуючих, які можна використати для другого зразка".

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Як зазначається, вартість побудови літака оцінюється щонайменше у 500 млн євро. Проте про конкретну суму поки говорити зарано.

"Більше інформації буде після перемоги", - пообіцяли в "Антонові".

1/2 У викладенні інформації з посиланням на в.о. генерального директора ДП "АНТОНОВ" щодо побудови нової "Мрії", поширеною виданням "Bild" та деякими українськими ЗМІ, була допущена неточність.



Наразі розпочалися конструкторські роботи в цьому напрямку. pic.twitter.com/tfG9TF8vYm

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Повідомлялося, що нова "Мрія" вже в процесі будівництва.