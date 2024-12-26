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В антикорсовет Минобороны хотят войти представители организации, причастной к коррупционным скандалам - СМИ

В антикорсовет Минобороны хотят войти представители организации, причастной к коррупционным скандалам - СМИ

Киев  •  УНН

 • 2630 просмотра

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В антикорсовет Минобороны хотят войти представители организации, причастной к коррупционным скандалам - СМИ.

В общественный антикоррупционный совет при Минобороны хотят войти основатели аналитического центра StateWatch Александр Леменов и Глеб Каневский. Эти активисты были замечены в ряде громких коррупционных скандалов. "Закон и бизнес" сообщает, что их уже допустили к конкурсу, на котором через открытое онлайн-голосование выберут 15 членов на 2 года.

Издание отмечает, что общественные активисты активно используют так называемый "шабунинг" - уклонение от воинского долга через прикрытие работой в неправительственных антикоррупционных общественных организациях.

Александр Леменов и Глеб Каневский известны тем, что активно уклонялись от военной службы, а последний уже успел поработать в Минобороны и приобрести для фронта армейские фляги по завышенной цене.

По информации издания, военнообязанный Леменов находился в розыске Нацполиции за уклонение от мобилизации. В 2023 году не явился в РТЦК и СП для обновления данных. В связи с этим центр комплектования обратился в полицию о принудительной доставке Леменова в Белоцерковский РТЦК и СП как такого, который совершил административное правонарушение - неявку по повестке. Опрошенные полицейскими соседи Леменова рассказали, что активист сбежал через соседскую квартиру, когда к нему пришли работники ТЦК. Впоследствии, когда повестку все же вручили, он забаррикадировался у себя в квартире.

В феврале 2024 года Леменов прошел ВВК в Белоцерковском РТЦК и С, был признан абсолютно здоровым и годным к военной службе, а летом того же года оказалось, что он в звании капитана уже якобы включен в резерв Главного управления разведки МОУ.

Как сообщает "Закон и бизнес", другой кандидат в антикоррупционный совет МО Каневский сначала длительное время уклонялся от военной службы, а затем трудоустроился в Министерство обороны. Находясь на должности и.о. директора Департамента политики закупок Минобороны он приобрел для фронта армейские фляги по цене, втрое выше обычной. Такие обстоятельства были разоблачены журналистами NGL Media, которые опубликовали соответствующее расследование. Каневский публично признал этот факт только после разоблачения журналистами.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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