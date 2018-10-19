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В АМКУ раскритиковали законопроект Минфина о возвращении азарта в Украину

Киев  •  УНН

 • 17655 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Из года в год азартные игры становятся все более доступными для соотечественников. Запрет на игорный бизнес действует в Украине только на бумаге. А украинские лотереи вынужденно работают с просроченными лицензиями.

Такое положение дел беспокоит Антимонопольный комитет не первый год. 18 октября члены Комитета созвали очередное заседание по этому поводу, передает УНН.

Говорили, в частности, о правительственном законопроекте “О детенизации рынка азартных игр”. Документ, по мнению Минфина, наведет порядок как на игровом, так и на лотерейном рынке страны. В комитете по этому поводу другое мнение. Раскритикованные АМКУ лицензионные условия для лотерей теперь могут заработать благодаря правительственному законопроекту.

“Законопроект содержит целый ряд негативных моментов. Например, критерий доступа на рынок компаний с опытом работы три года. Это по сути предусматривает, что снова на лотерейный рынок смогут выйти только те компании, которые уже работали на нем”, — пояснила государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская.

Документ “сырой”, но не прописывает четких правил игры на рынке, добавила она.

“Также есть некие недостатки в части регулирования, в части работы электронной системы принятия ставок, в части отсутствия целостного представления о ее работе, в части доступа потребителей на рынок, в том числе — адективних потребителей, в части размещения лотерейных заведений”, — пояснила государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская.

В итоге АМКУ решил передать свои замечания относительно правительственного законопроекта в Кабмин и налоговый комитет ВРУ. Будут ли учтены опасения АМКУ — не известно.

В то же время имеющийся проект лицензионных условий для лотерей приведет к:

· монополизации лотерейного рынка одним участником;

· увеличению количества подпольных азартных заведений, которые работают под видом лотерей;

· отсутствию государственного контроля за лотерейной отраслью;

· дефициту бюджета в 2018 году, где указано, что на рынке должна быть конкуренция, а не монополия.

К такому выводу ранее пришли сразу четыре государственных ведомства: Нацбанк, Госказначейство, Регуляторная служба и АМКУ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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