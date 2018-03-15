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В АМКУ завтра обговорять спробу Мінфіну монополізувати лотерейний ринок

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Антимонопольний комітет України розгляне завтра ультимативний лист Міністерства фінансів України про термінове погодження ліцензійних умов для лотерей. Про це повідомила державний уповноважений АМКУ Агія Загребельська у Facebook.

Вона нагадала, що той проект ліцумов, який Мінфін вимагає зараз узгодити, відхилили одразу чотири державних відомства: Нацбанк, Держказначейство, Регуляторна служба і АМКУ. Проаналізувавши положення проекту, ці органи прийшли до висновку, що прийняття ліцензійних умов у такому вигляді призведе до:

  • монополізації лотерейного ринку одним учасником, а саме "УНЛ" (Національна лотерея), яку асоціюють з владою;
  • збільшення кількості підпільних азартних закладів, які працюють під виглядом лотерей;
  • відсутності державного контролю за лотерейною галуззю;
  • дефіциту бюджету в 2018 році, де вказано, що на ринку повинна бути конкуренція, а не монополія.

Перший-віце-прем'єр Степан Кубів доручив Мінфіну доопрацювати проект з урахуванням зауважень вищевказаних держорганів і узгодити його з АМКУ і Держрегуляторною службою до 23 лютого. Але Мінфін доручення віце-прем'єра не виконав, доопрацьований проект не віддав, натомість зажадав від АМКУ прийняти його в початковій редакції.

"Мінфін замість того, щоб врахувати пропозиції і зауваження, усунути недоліки та направити до Комітету вже доопрацьований проект нормативно-правого акту пише, що за Регламентом Кабінету міністрів Комітет має право або узгодити і завізувати травневий проект, або узгодити і завізувати травневий проект, надавши на окремому аркуші зауваження", - повідомила А.Загребельська.

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