В АМКУ завтра обсудят попытку Минфина монополизировать лотерейный рынок
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Антимонопольный комитет Украины рассмотрит завтра ультимативное письмо Министерства финансов Украины о срочном согласовании лицензионных условий для лотерей. Об этом сообщила государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская в Facebook.
Она напомнила, что тот проект лицусловий, который Минфин требует сейчас согласовать, отклонили сразу четыре государственных ведомства: Нацбанк, Госказначейство, Регуляторная служба и АМКУ. Проанализировав положения проекта, эти органы пришли к выводу, что принятие лицензионных условий в таком виде приведет к:
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- монополизации лотерейного рынка одним участником, а именно "УНЛ" (Национальная лотерея), которую ассоциируют с властью;
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- увеличению числа подпольных азартных заведений, работающих под видом лотерей;
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- отсутствию государственного контроля за лотерейной отраслью;
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- дефициту бюджета в 2018 году, где указано, что на рынке должна быть конкуренция, а не монополия.
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Первый-вице-премьер Степан Кубив поручил Минфину доработать проект с учетом замечаний вышеуказанных госорганов и согласовать его с АМКУ и Госрегуляторной службой до 23 февраля. Но Минфин поручение вице-премьера не выполнил, доработанный проект не отдал, а вместо этого потребовал от АМКУ принять его в изначальной редакции.
"Минфин вместо того, чтобы учесть предложения и замечания, устранить недостатки и направить в Комитет уже доработанный проект нормативно-правого акта пишет, что по Регламенту Кабинета министров Комитет имеет право или согласовать и завизировать майский проект, или согласовать и завизировать майский проект, предоставив на отдельном листе замечания", - сообщила А.Загребельская.