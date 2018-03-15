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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 41816 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 46599 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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В АМКУ завтра обсудят попытку Минфина монополизировать лотерейный рынок

В АМКУ завтра обсудят попытку Минфина монополизировать лотерейный рынок

Киев  •  УНН

 • 7702 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Антимонопольный комитет Украины рассмотрит завтра ультимативное письмо Министерства финансов Украины о срочном согласовании лицензионных условий для лотерей. Об этом сообщила государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская в Facebook.

Она напомнила, что тот проект лицусловий, который Минфин требует сейчас согласовать, отклонили сразу четыре государственных ведомства: Нацбанк, Госказначейство, Регуляторная служба и АМКУ. Проанализировав положения проекта, эти органы пришли к выводу, что принятие лицензионных условий в таком виде приведет к:

  • монополизации лотерейного рынка одним участником, а именно "УНЛ" (Национальная лотерея), которую ассоциируют с властью;
  • увеличению числа подпольных азартных заведений, работающих под видом лотерей;
  • отсутствию государственного контроля за лотерейной отраслью;
  • дефициту бюджета в 2018 году, где указано, что на рынке должна быть конкуренция, а не монополия.

Первый-вице-премьер Степан Кубив поручил Минфину доработать проект с учетом замечаний вышеуказанных госорганов и согласовать его с АМКУ и Госрегуляторной службой до 23 февраля. Но Минфин поручение вице-премьера не выполнил, доработанный проект не отдал, а вместо этого потребовал от АМКУ принять его в изначальной редакции.

"Минфин вместо того, чтобы учесть предложения и замечания, устранить недостатки и направить в Комитет уже доработанный проект нормативно-правого акта пишет, что по Регламенту Кабинета министров Комитет имеет право или согласовать и завизировать майский проект, или согласовать и завизировать майский проект, предоставив на отдельном листе замечания", - сообщила А.Загребельская.

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