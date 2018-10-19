В АМКУ розкритикували законопроект Мінфіну про повернення азарту в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. З року в рік азартні ігри стають все доступнішими для співвітчизників. Заборона на гральний бізнес діє в Україні лише на папері. А українські лотереї вимушено працюють з простроченими ліцензіями.
Такий стан справ непокоїть Антимонопольний комітет не перший рік. 18 жовтня члени Комітету скликали чергове засідання з цього приводу, передає УНН.
Говорили, зокрема, про урядовий законопроект “Про детінізацію ринку азартних ігор”. Документ, на переконання Мінфіну, наведе лад як на гральному, так і на лотерейному ринку країни. У комітеті з цього приводу інша думка. Розкритиковані АМКУ ліцензійні умови для лотерей тепер можуть запрацювати через урядовий законопроект.
“Законопроект містить цілу низку негативних моментів. Наприклад, критерій доступу на ринок компаній із досвідом роботи три роки. Це по суті передбачає, що знов на лотерейний ринок зможуть вийти тільки ті компанії, які вже працювали на ньому”, — пояснила державний уповноважений АМКУ Агія Загребельська.
Документ є “сирим” та не прописує чітких правил гри на ринку, додала вона.
“Також є певні недоліки в частині регулювання, в частині роботи електронної системи прийняття ставок, в частині відсутності цілісного уявлення про її роботу, в частині доступу споживачів на ринок, в тому числі — адективних споживачів, в частині розміщення лотерейних закладів”, — пояснила державний уповноважений АМКУ Агія Загребельська.
У підсумку АМКУ вирішив передати свої зауваження щодо урядового законопроекту до Кабміну та податкового комітету ВРУ. Чи будуть враховані побоювання АМКУ — не відомо.
Водночас наявний проект ліцензійних умов для лотерей призведе до:
· монополізації лотерейного ринку одним учасником;
· збільшення кількості підпільних азартних закладів, які працюють під виглядом лотерей;
· відсутності державного контролю за лотерейною галуззю;
· дефіциту бюджету в 2018 році, де вказано, що на ринку повинна бути конкуренція, а не монополія.
До такого висновку раніше дійшли одразу чотири державних відомства: Нацбанк, Держказначейство, Регуляторна служба і АМКУ.