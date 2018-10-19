В АМКУ розкритикували законопроект Мінфіну про повернення азарту в Україну

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. З року в рік азартні ігри стають все доступнішими для співвітчизників. Заборона на гральний бізнес діє в Україні лише на папері. А українські лотереї вимушено працюють з простроченими ліцензіями.

Такий стан справ непокоїть Антимонопольний комітет не перший рік. 18 жовтня члени Комітету скликали чергове засідання з цього приводу, передає УНН.