В Академии СБУ исследовали, как в России оправдывают аннексию Крыма

"Авторы осветили идеологизированные историко-политические версии имперской политики России в отношении Украины сквозь призму псевдонаучной и политической мысли в вопросе статуса Крыма. Специалисты Академии также провели политико-правовой анализ антиправового обоснования РФ аннексии Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.

Как отмечается, среди документальных источников "оправдания" аннексии в исследовании приводится пример законопроекта, внесенный фракцией "Справедливая Россия" 28 февраля 2014 года о принятии в состав РФ Автономной Республики Крым (№462741-6 от 28.02.2104 года). Этот документ признан экспертами Правового управления самой Госдумы России как таковой, что "не соответствует общепризнанным принципам и нормам международного права и не соответствует международным договорам Российской Федерации".

В ближайшее время, сообщили в СБУ, исследования "Идеологическое и квазиправовом обоснования Российской Федерацией аннексии Автономной Республики Крым" будет представлено общественности.

Как сообщал УНН, Украина собрала доказательства преступлений в Крыму для Международного уголовного суда.