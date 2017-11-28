В Академії СБУ дослідили, як в Росії виправдовують анексію Криму

“Автори висвітлили ідеологізовані історико-політичні версії імперської політики Росії щодо України крізь призму псевдонаукової та політичної думки у питанні статусу Криму. Фахівці Академії також провели політико-правовий аналіз антиправового обґрунтування РФ анексії Автономної Республіки Крим”, — сказано у повідомленні.

Як зазначається, серед документальних джерел “виправдання” анексії у дослідженні наводиться приклад законопроекту, внесений фракцією “Справедлива Росія” 28 лютого 2014 року щодо прийняття до складу РФ Автономної Республіки Крим (№462741-6 від 28.02.2104 року). Цей документ визнаний експертами Правового управління самої Держдуми Росії як такий, що “не відповідає загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права та не відповідає міжнародним договорам Російської Федерації”.

Найближчим часом, повідомили в СБУ, дослідження “Ідеологічне та квазіправове обґрунтування Російською Федерацією анексії Автономної Республіки Крим” буде представлено громадськості.

Як повідомляв УНН, Україна зібрала докази злочинів в Криму для Міжнародного кримінального суду.