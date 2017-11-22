Україна зібрала докази злочинів в Криму для Міжнародного кримінального суду

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Співробітники Головного управління СБ України в АР Крим спільно з Нацполіцією і під керівництвом кримської прокуратури зібрали ґрунтовну доказову базу щодо порушення прав людини, законів та звичаїв війни в окупованому Криму. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.

Співробітники СБУ задокументували всі виявлені обставини порушення основоположних прав та свобод людини, жорстокого поводження з цивільним населенням, порушення законів і звичаїв ведення війни, міжнародних угод та конвенцій. Було виявлено також обставини дискримінації за етнічними, релігійними ознаками та інші порушення прав громадян України, які перебувають в анексованому Криму.

Правоохоронці встановили, що представники так званих “Державної Ради Республіки Крим”, “Ради міністрів Республіки Крим” та інших незаконно створених країною-агресором окупаційних органів влади також незаконно захопили та привласнили будівлі, споруди, земельні ділянки, автотранспортні засоби, інше рухоме та нерухоме майно, товарно-матеріальні цінності тощо. Вони нібито прийняли рішення про так звану націоналізацію майна, що належало України.

Слідчим підрозділом ГУ СБУ в АР Крим було отримано санкції суду на арешт незаконно привласненого майна, яке до анексії Криму перебувало на балансі державних органів України.

"За матеріалами, зібраними Службою безпеки України, прокуратура спільно з неурядовими правозахисними громадськими організаціями підготувала перше інформаційне повідомлення, яке буде скеровано до Міжнародного кримінального суду", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, кримська прокуратура відкрила провадження через побиття журналістів.

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