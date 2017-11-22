Кримська прокуратура відкрила провадження через побиття журналістів

Повідомляють, що у 07.03.2014 в м. Севастополь під час здійснення професійної діяльності, а саме проведення відеозапису під час захоплення однієї із військових частин, групі журналістів невстановленими особами, у тому числі представниками так званої “Самооборони Криму”, були нанесені тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, знищено професійну техніку та пошкоджено автомобіль.

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Серед шести представників засобів масової інформації була одна жінка та один іноземний кореспондент.

"Керуючись ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) КК України," - повідомили у відомстві.