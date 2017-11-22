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Кримська прокуратура відкрила провадження через побиття журналістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Прокуратурою АР Крим у ході здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення (ст. 438порушення законів та звичаїв війни) КК України, за результатами допиту свідків встановлено нові факти протиправних дій по відношенню до журналістів на території півострову, передає УНН з посиланням на прес-службу Кримської прокуратури.

Повідомляють, що у 07.03.2014 в м. Севастополь під час здійснення професійної діяльності, а саме проведення відеозапису під час захоплення однієї із військових частин, групі журналістів невстановленими особами, у тому числі представниками так званої “Самооборони Криму”, були нанесені тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, знищено професійну техніку та пошкоджено автомобіль.

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Серед шести представників засобів масової інформації була одна жінка та один іноземний кореспондент.

"Керуючись ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) КК України," - повідомили у відомстві.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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