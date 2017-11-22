Крымская прокуратура открыла производство из-за избиения журналистов

Сообщают, что в 07.03.2014 в г.Севастополь во время осуществления профессиональной деятельности, а именно проведение видеозаписи при захвате одной из воинских частей, группе журналистов неустановленными лицами, в том числе представителями так называемой "Самообороны Крыма", были нанесены телесные повреждения разной степени тяжести, уничтожено профессиональную технику и поврежден автомобиль.

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Среди шести представителей средств массовой информации была одна женщина и один иностранный корреспондент.

"Руководствуясь ст. 214 УПК Украины, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины", - сообщили в ведомстве.