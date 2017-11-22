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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 61588 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 40832 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 51671 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 61177 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 111852 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 113642 просмотра

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10 марта, 15:15 • 139432 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Крымская прокуратура открыла производство из-за избиения журналистов

Крымская прокуратура открыла производство из-за избиения журналистов

Киев  •  УНН

 • 12920 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Прокуратурой АР Крым в ходе осуществления процессуального руководства в уголовном производстве по признакам уголовного преступления (ст. 438 нарушения законов и обычаев войны) УК Украины, по результатам допроса свидетелей установлены новые факты противоправных действий по отношению к журналистам на территории полуострова, передает УНН со ссылкой на пресс - службу Крымской прокуратуры.

Сообщают, что в 07.03.2014 в г.Севастополь во время осуществления профессиональной деятельности, а именно проведение видеозаписи при захвате одной из воинских частей, группе журналистов неустановленными лицами, в том числе представителями так называемой "Самообороны Крыма", были нанесены телесные повреждения разной степени тяжести, уничтожено профессиональную технику и поврежден автомобиль.

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Среди шести представителей средств массовой информации была одна женщина и один иностранный корреспондент.

"Руководствуясь ст. 214 УПК Украины, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины", - сообщили в ведомстве.

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