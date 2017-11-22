Украина собрала доказательства преступлений в Крыму для Международного уголовного суда

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Сотрудники Главного управления СБ Украины в АР Крым совместно с Нацполицией и под руководством крымской прокуратуры собрали основательную доказательную базу о нарушении прав человека, законов и обычаев войны в оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Сотрудники СБУ задокументировали все выявленные обстоятельства нарушения основных прав и свобод человека, жестокого обращения с гражданским населением, нарушения законов и обычаев ведения войны, международных соглашений и конвенций. Было обнаружено также обстоятельства дискриминации по этническим, религиозным признакам и другие нарушения прав граждан Украины, которые находятся в аннексированом Крыму.

Правоохранители установили, что представители так называемых "Государственного Совета Республики Крым", "Совета министров Республики Крым" и других незаконно созданных страной-агрессором оккупационных органов власти также незаконно захватили и присвоили здания, сооружения, земельные участки, автотранспортные средства, другое движимое и недвижимое имущество товарно-материальные ценности и тому подобное. Они якобы приняли решение о так называемой национализации имущества, принадлежавшего Украины.

Следственным подразделением ГУ СБУ в АР Крым было получено санкции суда на арест незаконно присвоенного имущества, которое до аннексии Крыма находилось на балансе государственных органов Украины.

"По материалам, собранным Службой безопасности Украины, прокуратура совместно с неправительственными правозащитными общественными организациями подготовила первое информационное сообщение, которое будет направлено в Международный уголовный суд", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, крымская прокуратура открыла производство из-за избиения журналистов.

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