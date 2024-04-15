В аэропорту Стамбула начали работать собаки-терапевты

В аэропорту Стамбула в феврале начали работу пять собак-терапевтов, они помогают тревожным пассажирам справиться со стрессом. На работу собак выводят с 10:00 до 16:00. Об этом пишет АР, передает УНН.

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Собак можно гладить, обнимать и играть с ними. У четвероногих терапевтов есть официальные бейджи, они прошли спецподготовку, их сопровождают кинологи.

Представители аэропорта уже заявили, что после первых положительных отзывов пассажиров есть планы расширить пилотный проект.

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