В аэропорту "Киев" подтвердили задержку вылетов пассажирских самолетов из-за репетиции воздушной части парада
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского (Жуляны) подтвердили задержку вылетов пассажирских самолетов из-за репетиции воздушной части военного парада ко Дню Независимости Украины. Информацию журналисту УНН подтвердили в пресс-службе аэропорта.
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"Вылет пассажирских самолетов задерживают. Изменения в обеспечении полетов внесены в связи с репетицией воздушной части военного парада", - отметили в пресс-службе аэропорта.
Детали
Как заявили в аэропорту, вылет самолетов задерживают в связи с НОТАМ (оперативно распространяемая информация (сообщение) об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации - ред.).
Отметим, что там не сообщили, на сколько продлится задержка рейсов.
Добавим
О задержке рейсов в аэропорту "Киев" сообщили УНН пассажиры. Отдельные рейсы задерживают на час. Как объяснили пассажирам в аэропорту, такая ситуация сложилась из-за репетиции воздушной части парада ко Дню Независимости.
Пассажиры жалуются, что из-за этого многие из них теперь не успевает попасть на рейсы в других аэропортах и продолжить путешествие.
Сейчас на табло аэропорта видно информацию о задержке рейсов в Афины и Гданьск, а также о том, что с опозданием вылетели самолеты, следующие в Салоники и Родос.
О репетициях
Первая репетиция парада к 30-летию Независимости Украины состоялась на улице Крещатик в центре Киева 18 августа. Запланированы еще две репетиции - 20 и 22 августа, - во время которых с 15:30 до 1:15 запланировано временное ограничение движения транспортных средств в центре Киева.
Сегодня, 19 августа, над Крещатиком можно было наблюдать репетицию воздушного шоу.
В этом году в военном параде примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.
Уже 24 августа на параде на Крещатике будет три колонны - пешая, воздушная и механизирована.