В аеропорту "Київ" підтвердили затримку вильотів пасажирських літаків через репетицію повітряної частини параду
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. В аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни) підтвердили затримку вильотів пасажирських літаків через репетицію повітряної частини військового параду до Дня Незалежності України. Інформацію журналісту УНН підтвердили у пресслужбі аеропорту.
Цитата:
"Виліт пасажирських літаків затримують. Зміни в забезпеченні польотів внесені в зв'язку з репетицією повітряної частини військового параду", - відзначили в пресслужбі аеропорту.
Деталі
Як заявили в аеропорту, виліт літаків затримують в зв'язку з НОТАМ (оперативно поширювана інформація (повідомлення) про зміни в правилах проведення і забезпечення польотів та аеронавігаційною інформацією - ред.).
Відзначимо, що там не повідомили, на скільки триватиме затримка рейсів.
Додамо
Про затримку рейсів в аеропорту "Київ" УНН повідомили пасажири. Окремі рейси затримують на годину. Як пояснили пасажирам в аеропорту, така ситуація виникла через репетицію повітряної частини параду до Дня Незалежності.
Пасажири скаржаться, що через це багато хто з них тепер не встигає потрапити на рейси в інших аеропортах і продовжити подорож.
Зараз на табло аеропорту видно інформацію про затримку рейсів до Афін і Гданська, а також про те, що із запізненням вилетіли літаки, що прямують в Салоніки і Родос.
Про репетиції
Перша репетиція параду до 30-річчя Незалежності України відбулася на вулиці Хрещатик у центрі Києва 18 серпня. Заплановано ще дві репетиції — 20 та 22 серпня, — під час яких із 15:30 до 1:15 заплановане тимчасове обмеження руху транспортних засобів у центрі Києва.
Сьогодні, 19 серпня, над Хрещатиком можна було спостерігати репетицію повітряного шоу.
Цього року у військовому параді візьмуть участь понад 5 тисяч військових, понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.
Уже 24 серпня на параді на Хрещатику буде три колони — піша, повітряна і механізована.