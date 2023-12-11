Уже в следующем месяце криптогигант Binance перестанет поддерживать российский рубль

С 31 января 2024 года крупнейшая криптобиржа Binance перестанет поддерживать операции с российским рублем. Об этом говорится в заявлении компании, передает УНН.

Детали

Следуя решению об уходе из россии и продаже бизнеса компании CommEX, Binance P2P прекратит поддержку российского рубля (RUB), включая такие торговые пары: USDT/RUB, BTC/RUB, FDUSD/RUB, BNB/RUB, ETH/RUB, BUSD/RUB и RUB/RUB с 31 января 00:00 (UTC) - заявили в компании.

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В то же время Binance предложила пользователям осуществлять P2P-торговлю с российским рублем (RUB) на платформе CommEX без комиссий. Для этого нужно будет подключить свою учетную запись на CommEX к учетной записи Binance и перевести активы.

Дополнение

В сентябре этого года Binance объявила, что уходит из России. Она заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании-криптообменнику CommEX.

Напомним

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило письма в компании, которые были внесены в перечень международных спонсоров войны. Агентство предлагает руководителям таких компаний посетить Украину и увидеть последствия российской агрессии собственными глазами и обсудить выход бизнеса из России