В ближайшее время Украина получит финансовую помощь от США в размере 3,9 млрд долларов и 4,1 млрд евро от ЕС. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона, передает УНН.

В ближайшее время мы ожидаем транш от США в размере 3,9 млрд долларов. Также успешное выполнение европейских обязательств приближает нас к 4,1 млрд евро от ЕС. Эти ресурсы помогут нам уверенно смотреть до конца года - сказал Марченко.

Напомним,

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о перечислении первых 1,5 млрд евро от замороженных российских активов на оборону и восстановление Украины.