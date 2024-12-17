Уже полмиллиона украинцев получили "зимнюю тысячу" через Укрпочту

Более 4,4 млн украинцев уже получили тысячу гривен через Дію и 500 тыс. через Укрпочту. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Развертывается инициированная Президентом программа "Зимняя еПоддержка". Более 4,4 млн украинцев уже получили тысячу гривен через Дію и 500 тыс. через Укрпочту", - сообщил Шмыгаль.

Уже более 9 миллионов украинцев подали заявки на "зимнюю тысячу"

Напомним

За первые дни от зачисления средств из "Зимней еПоддержки" украинцы потратили 720 млн грн, из которых 63% ушло на коммунальные услуги. Общее количество заявок на получение помощи достигло 6,9 млн, включая 1,9 млн на детей.