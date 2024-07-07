За неделю с 1 по 7 июля учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦНАП обновили еще 569 397 граждан. об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

За неделю (с 01 по 07 июля) учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦНАП обновили еще 569 397 граждан. В общем, по состоянию на 07 июля 2024 года, количество обновлений достигло почти 3.2 миллиона - резюмировали в Минобороны.

В ведомстве напомнили, что обновить данные можно, обратившись в ближайший ТЦК или ЦПАУ.

также украинцы могут загрузить приложение Резерв+ в App Store или Google Play и авторизовавшись через Bank ID.

В Минобороны подчеркнули, что с 19 июня в приложении также доступен QR-код, который после обновления данных сгенерирует всю информацию о военнообязанном и имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ.

Напомним

В Министерстве юстиции напомнили, что если человек получил штраф от ТЦК и в отношении него открыто исполнительное производство, он увидит о себе информацию в Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП).