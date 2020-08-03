Вдоль границы с Польшей вернули в собственность государства 10 тыс. га земель
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Вдоль границы с Польшей вернули в собственность государства 10 тыс. гектаров земель. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.
"По принципиальной позиции Офиса Генерального прокурора поставлена точка в многолетнем споре о законности предоставления и использования более 10 тыс. га земель вдоль линии государственной границы Украины с Республикой Польша на территории Львовской области, которые по решению областного совета переданы сторонней организации для ведения охотничьего хозяйства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Верховным судом в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда оставлені без изменений судебные решения предыдущих инстанций, которые признали незаконным и отменили соответствующие решения Львовского областного совета и договор об организации ведения охотничьего хозяйства в пределах пограничной полосы.
"По законам Украины "Об использовании земель обороны" и "О государственной границе Украины" вдоль линии границы Украины, с целью обеспечения национальной безопасности и обороны, устанавливается пограничная полоса - земли с особым режимом использования, пребывание которых в частном пользовании невозможно", - подчеркнули в Офисе Генпрокурора.
Как сообщал УНН, во Львове Минобороны через суд вернули недвижимость на более 24 млн грн.