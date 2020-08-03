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Уздовж кордону з Польщею повернули у власність держави 10 тис. га земель

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Уздовж кордону з Польщею повернули у власність держави 10 тис. гектарів земель. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає УНН.

Уздовж кордону з Польщею повернули у власність держави 10 тис. га земель

"За принципової позиції Офісу Генерального прокурора поставлено крапку у багаторічному спорі щодо законності надання та використання понад 10 тис. га земель уздовж лінії державного кордону України з Республікою Польща на території Львівської області, які за рішенням обласної ради передані сторонній організації для ведення мисливського господарства", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Верховним судом у складі колегії суддів Касаційного господарського суду залишено без змін судові рішення попередніх інстанцій, які визнали незаконним і скасували відповідні рішення Львівської обласної ради та договір про організацію ведення мисливського господарства в межах прикордонної смуги.

"За законами України "Про використання земель оборони" та "Про державний кордон України" уздовж лінії кордону України, з метою забезпечення національної безпеки і оборони, встановлюються прикордонна смуга – землі з особливим режимом використання, перебування яких у приватному користуванні неможливо", – підкреслили в Офісі Генпрокурора.

Як повідомляв УНН, у Львові Міноборони через суд повернули нерухомість у на понад 24 млн грн.

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