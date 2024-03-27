Утром в Житомире произошла стрельба: один человек ранен

Утром, 27 марта, в одном из микрорайонов Житомира произошла стрельба. В результате инцидента ранен по меньшей мере один человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Житомирской области.

Детали

27 марта около 8:15 в полицию поступило сообщение о звуках выстрелов и вероятное ранение человека во дворе многоэтажки в областном центре. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы Житомирского райуправления полиции и ГУНП Житомирщины - резюмировали правоохранители.

Отмечается, что в салоне автомобиля обнаружили 43-летнего жителя Житомира с, вероятно, огнестрельным ранением. Мужчину госпитализировали.

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Сейчас полиция проводит мероприятия по установлению и задержанию причастных к происшествию лиц. Продолжается выяснение всех обстоятельств

Напомним,

В Киеве мужчина находясь в состоянии алкогольного опьянения стрелял с балкона многоэтажки. У него дома был обнаружен пистолет травматического действия, патроны и стреляные гильзы.