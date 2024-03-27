Утром в Житомире произошла стрельба: один человек ранен

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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zhitomirЖитомир
Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
  •  48480 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
  •  122286 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
  •  119999 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  136654 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  125050 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143147 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134715 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179796 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  167116 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155537 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

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Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  464676 просмотра

Утром в Житомире произошла стрельба: один человек ранен

27 марта в одном из районов Житомира, Украина, произошла стрельба, в результате которой 43-летний местный житель был найден с огнестрельным ранением в автомобиле и госпитализирован.

Общество •   •  13201 просмотра
Утром в Житомире произошла стрельба: один человек ранен

Отопительный сезон в Ужгороде завершат 1 апреля

Отопительный сезон в Ужгороде официально заканчивается 1 апреля, но при необходимости может быть продлен в учреждениях здравоохранения и образования по решению исполнительного комитета городского совета.

Общество •   •  12775 просмотра
Отопительный сезон в Ужгороде завершат 1 апреля

Вымогал 500 тыс. гривен за асфальтирование дороги: на попытке незаконного обогащения задержан чиновник столичного КП ДЭУ

Заместителя руководителя киевского коммунального предприятия задержали за вымогательство 500 000 гривен от жителя за асфальтирование дороги без официального договора.

Киев •   •  14944 просмотра
Вымогал 500 тыс. гривен за асфальтирование дороги: на попытке незаконного обогащения задержан чиновник столичного КП ДЭУ

Bloomberg: комментарии Макрона об отправке войск в Украину разгневали американских чиновников

Комментарии президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину разгневали американских чиновников.

Война •   •  20874 просмотра
Bloomberg: комментарии Макрона об отправке войск в Украину разгневали американских чиновников

На Киевщине в охваченном огнем грузовике погиб водитель

В результате пожара грузовика в Боярке Киевской области погиб водитель, повреждены еще два автомобиля.

Криминал и ЧП •   •  15583 просмотра
На Киевщине в охваченном огнем грузовике погиб водитель

С 28 марта во Львове приостановят отопительный сезон

С 28 марта Львов планирует приостановить отопительный сезон в связи с постепенным потеплением, с возможностью возобновления отопления, если температура снова снизится.

Общество •   •  15491 просмотра
С 28 марта во Львове приостановят отопительный сезон

Харькову катастрофически не хватает электрической мощности - "Харьковские тепловые сети"

В Харькове катастрофически не хватает электроэнергии, жителей города просят минимизировать использование электрических бойлеров.

Общество •   •  16877 просмотра
Харькову катастрофически не хватает электрической мощности - "Харьковские тепловые сети"

Украина потопила или вывела из строя треть кораблей российского черноморского флота - Плетенчук в комментарии АР

С начала войны Украина потопила или вывела из строя треть всех российских военных кораблей в Черном море, а конечной целью видит полное отсутствие военных кораблей рф в Азовском и Черноморском регионах.

Война •   •  16765 просмотра
Украина потопила или вывела из строя треть кораблей российского черноморского флота - Плетенчук в комментарии АР

В Херсоне с утра раздаются взрывы, есть "прилет" по офисному зданию в центре города - ОВА

Российские войска продолжают терроризировать Херсон: с самого утра в центре города раздаются взрывы, в результате которых чудом никто не пострадал.

Война •   •  16338 просмотра
В Херсоне с утра раздаются взрывы, есть "прилет" по офисному зданию в центре города - ОВА

УПЦ (МП) через суд обязали вернуть государству Успенский собор в Каневе

Суд обязал УПЦ (МП) вернуть Успенский собор 12 века в Каневе в государственную собственность, поскольку он является объектом культурного наследия.

Общество •   •  14122 просмотра
УПЦ (МП) через суд обязали вернуть государству Успенский собор в Каневе