Утренняя атака на Херсон: количество пострадавших растет, есть погибший

В результате утренней атаки войск оккупантов по Херсону количество раненых возросло до шести человек. К сожалению, есть погибший. Об этом сообщает начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

Одна из пострадавших - 55-летняя женщина из Центрального района Херсона, была доставлена в больницу с минно-взрывными и закрытыми черепно-мозговыми травмами, а также множественными осколочными ранениями ноги. Сейчас продолжается ее обследование.

Дополнительно стало известно о еще одном раненом. Следовательно, в больницу попал 86-летний мужчина с контузией, взрывной и закрытой черепно-мозговой травмой, а также обломочными ранениями.

Также госпитализирован 42-летний мужчина с контузией и минно-взрывной травмой.

К сожалению, находясь в помещении, 60-летний мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Соболезнования родным погибшего.

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