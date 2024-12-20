Утренняя атака на Херсон: количество пострадавших растет, есть погибший
Киев • УНН
В результате обстрела Херсона ранены шесть человек, один человек погиб. Среди пострадавших - 55-летняя женщина, 86-летний и 42-летний мужчины с различными травмами.
В результате утренней атаки войск оккупантов по Херсону количество раненых возросло до шести человек. К сожалению, есть погибший. Об этом сообщает начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
Детали
Одна из пострадавших - 55-летняя женщина из Центрального района Херсона, была доставлена в больницу с минно-взрывными и закрытыми черепно-мозговыми травмами, а также множественными осколочными ранениями ноги. Сейчас продолжается ее обследование.
Дополнительно стало известно о еще одном раненом. Следовательно, в больницу попал 86-летний мужчина с контузией, взрывной и закрытой черепно-мозговой травмой, а также обломочными ранениями.
Также госпитализирован 42-летний мужчина с контузией и минно-взрывной травмой.
К сожалению, находясь в помещении, 60-летний мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Соболезнования родным погибшего.
В Херсоне возросло количество пострадавших от обстрела: появился третий раненый20 дек. 2024, 05:00 • 11601 просмотр