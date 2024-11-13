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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Утечка секретных документов США: суд вынес приговор военному гвардейцу

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22-летний член Национальной военно-воздушной гвардии Массачусетса получил 15 лет тюрьмы за утечку секретных документов. Джек Тейшейра признал вину по делу, которое касалось данных о войне в Украине.

Суд США в Бостоне приговорил 22-летнего члена Национальной военно-воздушной гвардии Массачусетса Джека Тейшейру к 15 годам заключения за утечку секретных военных документов США в интернет. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Среди обнародованной информации были и документы, касающиеся вторжения террористической страны в Украину.

Тейшейра признал свою вину еще в марте, признавая совершение нарушений, которые федеральные прокуроры назвали «одними из самых значительных» в контексте закона о борьбе со шпионажем. На заседании, которое провела судья Индира Талвани, Тейшейра извинился за свои действия, однако он был осужден за серьезные нарушения безопасности национальных данных.

"Всплеск антисемитизма": в США осудили беспорядки в аэропорту Дагестана29 окт. 2023, 22:42 • 53527 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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