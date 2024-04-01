Успешные атаки ВСУ по российским НПЗ показали недостатки прикрытия городов рф системами С-300 и С-400 - "АТЕШ"

Недавние успешные атаки украинскими дронами по НПЗ, которым не смогли противостоять рф, вызывают серьезную тревогу кремлевской власти, поскольку они показывают неспособность вооруженных сил россии противостоять этим угрозам. Об этом сообщает подпольное партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

Отмечается, что украинские дроны дальнего действия продемонстрировали свою эффективность и преимущество при атаках с НПЗ на территории россии. Они смогли доказать беспомощность противовоздушной обороны рф и беззащитность городов перед возможными последующими атаками.

Наш агент из подразделения противовоздушной обороны предоставил информацию о больших сложностях с прикрытием городов в россии системами С-300/С-400. Это связано с тем, что эти системы задействованы в так называемом "СВО". Исходя из этой информации мы можем предположить, что такие проблемы могут возникнуть и в других городах, - говорится в сообщении.

Напомним

российские нефтеперерабатывающие заводы получили указание закупить системы радиоэлектронной борьбы типа "Шпак" для противодействия украинским беспилотникам дальнего радиуса действия после недавних успешных атак.