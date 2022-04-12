Все 27 стран Европейского союза поддержали поставки оружия Украине, в частности Венгрия и Болгария

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 27274 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 103290 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 66224 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 99664 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 136004 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 153472 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 335772 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 138249 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 124520 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 419831 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
46%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 49740 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 58982 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 58699 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 48327 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 45483 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 103405 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 335842 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 342210 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 419878 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 393430 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 13697 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 19921 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 93887 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 126393 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 145601 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Все 27 стран Европейского союза поддержали поставки оружия Украине, в частности Венгрия и Болгария

Киев • УНН

 • 319546 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. О поддержке 27-ми стран сказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС. Об этом сообщает УНН.

Все 27 стран Европейского союза поддержали поставки оружия Украине, в частности Венгрия и Болгария

Детали

На встрече решили вопрос о предоставлении Украине 1,5 млрд евро на вооружение. Необходимо пройти через парламентскую ратификацию еще двух-трех стран, но эта процедура является проблемной.

Также был поднят вопрос изменилось ли поведение Венгрии и Болгарии - стран, отказывавшихся помогать Украине оружием.

Цитата

"Эти страны принимают участие в финансировании оружия, предоставляемой Европейским Союзом, как государства-члены. Неправда, что они не участвуют. Если бы они не участвовали, это было бы невозможно, потому что решения принимаются единогласно. Венгрия и Румыния, все 27 государств-членов были единодушны", - заявил Боррель.

Он подчеркнул, что Венгрия и Болгария вносят свою долю в 1,5 млрд евро, которые ЕС предоставляет Украине.

Боррель добавил, что многие страны ЕС помогают Украине из своих бюджетов.

"Есть страны, потратившие более 300 миллионов евро. Есть страны, которые потратили эквивалент трети своего оборонного бюджета", - сказал глава европейской дипломатии.

Боррель добавил, что пока не может назвать точную цифру денег, которые страны ЕС предоставляют для помощи Украине.

"Не зацикливайтесь на полутора миллиардах. Это та часть, которую мы финансируем за счет фонда, которого нет в европейском бюджете. Но я вас уверяю, денег гораздо больше. А если будет мало, мы добавим еще", - сказал Боррель.

Добавим

ЕС начал работу над шестым пакетом санкций против россии с "нефтяной опцией" - глава МИД Литвы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаНовости Мира
Brent
$60.94
Bitcoin
$77,297.10
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.58
Золото
$3,062.05
Ethereum
$1,480.70