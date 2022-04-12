Все 27 стран Европейского союза поддержали поставки оружия Украине, в частности Венгрия и Болгария

Детали

На встрече решили вопрос о предоставлении Украине 1,5 млрд евро на вооружение. Необходимо пройти через парламентскую ратификацию еще двух-трех стран, но эта процедура является проблемной.

Также был поднят вопрос изменилось ли поведение Венгрии и Болгарии - стран, отказывавшихся помогать Украине оружием.

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"Эти страны принимают участие в финансировании оружия, предоставляемой Европейским Союзом, как государства-члены. Неправда, что они не участвуют. Если бы они не участвовали, это было бы невозможно, потому что решения принимаются единогласно. Венгрия и Румыния, все 27 государств-членов были единодушны", - заявил Боррель.

Он подчеркнул, что Венгрия и Болгария вносят свою долю в 1,5 млрд евро, которые ЕС предоставляет Украине.

Боррель добавил, что многие страны ЕС помогают Украине из своих бюджетов.

"Есть страны, потратившие более 300 миллионов евро. Есть страны, которые потратили эквивалент трети своего оборонного бюджета", - сказал глава европейской дипломатии.

Боррель добавил, что пока не может назвать точную цифру денег, которые страны ЕС предоставляют для помощи Украине.

"Не зацикливайтесь на полутора миллиардах. Это та часть, которую мы финансируем за счет фонда, которого нет в европейском бюджете. Но я вас уверяю, денег гораздо больше. А если будет мало, мы добавим еще", - сказал Боррель.

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