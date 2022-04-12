Усі 27 країн Європейського Союзу підтримали постачання зброї Україні, зокрема Угорщина та Болгарія
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Про підтримку 27-ми країн сказав верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС. Про це повідомляє УНН.
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На зустрічі вирішили питання щодо надання Україні 1,5 млрд євро на озброєння. Необхідно пройти через парламентську ратифікацію ще двох-трьох країн, але ця процедура є проблемною.
Також було підняте питання чи змінилася поведінка Угорщини та Болгарії – країн, які відмовлялися допомагати Україні зброєю.
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"Ці країни беруть участь у фінансуванні зброї, що надається Європейським Союзом, як держави-члени. Неправда, що вони не беруть участь. Якби вони не брали участь, це було б неможливо, тому що рішення ухвалюються одноголосно. Угорщина та Румунія, всі 27 держав-членів були одностайні", – заявив Боррель.
Він наголосив, що Угорщина та Болгарія вносять свою частку в 1,5 млрд євро, які ЄС надає Україні.
Боррель додав, що багато країн ЄС допомагають Україні зі своїх бюджетів.
"Є країни, які витратили понад 300 мільйонів євро. Є країни, які витратили еквівалент третини свого оборонного бюджету", – сказав голова європейської дипломатії.
Боррель додав, що поки що не може назвати точну цифру грошей, які країни ЄС надають для допомоги Україні.
"Не зациклюйтесь на півтора мільярди. Це та частина, яку ми фінансуємо за рахунок фонду, якого немає в європейському бюджеті... Але я вас запевняю, грошей набагато більше. А якщо буде мало, ми додамо ще", – сказав Боррель.
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