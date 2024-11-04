Ушел из жизни бывший народный депутат Георгий Мозер
Киев • УНН
Умер Георгий Мозер, который был народным депутатом Украины второго созыва. Он возглавлял подкомитет по вопросам внешнеэкономической деятельности и был лидером совета немцев Украины.
Умер народный депутат Украины II созыва Георгий Мозер, передает УНН со ссылкой на ВР.
«Руководство Верховной Рады Украины, ее Аппарата и народные депутаты Украины с глубокой скорбью восприняли известие о смерти Георгия Мозера - народного депутата Украины второго созыва», - говорится в сообщении.
Как сообщили в ВР, будучи народным депутатом Украины Георгий Мозер возглавлял подкомитет по вопросам внешнеэкономической деятельности, экспортно-импортных операций, создания и функционирования специальных экономических зон Комитета по вопросам экономической политики и управления народного хозяйства, общественный деятель, который отстаивал права национальных меньшинств, член Совета по вопросам этнонациональной политики Украины, возглавлял совет немцев Украины.
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