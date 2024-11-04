Ушел из жизни бывший народный депутат Георгий Мозер

Умер народный депутат Украины II созыва Георгий Мозер, передает УНН со ссылкой на ВР.

«Руководство Верховной Рады Украины, ее Аппарата и народные депутаты Украины с глубокой скорбью восприняли известие о смерти Георгия Мозера - народного депутата Украины второго созыва», - говорится в сообщении.

Как сообщили в ВР, будучи народным депутатом Украины Георгий Мозер возглавлял подкомитет по вопросам внешнеэкономической деятельности, экспортно-импортных операций, создания и функционирования специальных экономических зон Комитета по вопросам экономической политики и управления народного хозяйства, общественный деятель, который отстаивал права национальных меньшинств, член Совета по вопросам этнонациональной политики Украины, возглавлял совет немцев Украины.

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