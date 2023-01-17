Правительство изменило порядок предоставления грантов по программе "эРобота": как именно

Детали

По словам премьер-министра это обеспечит стабильность финансирования программы.

Также микрогранты, по которым в 2022 году принято положительное решение, выплатят из общего фонда государственного бюджета.

Дополнение

Летом Правительство запустило программу безвозвратных грантов до 8 млн грн на создание и развитие перерабатывающих предприятий.