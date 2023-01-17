Правительство изменило порядок предоставления грантов по программе "эРобота": как именно
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Кабинет министров изменил порядок предоставления грантов по программе “эРобота”. Как сообщил на заседании Правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, микрогранты для малого и микробизнеса будут выплачиваться прежде всего из ресурсов Фонда государственного социального страхования на случай безработицы, передает УНН.
Детали
По словам премьер-министра это обеспечит стабильность финансирования программы.
Также микрогранты, по которым в 2022 году принято положительное решение, выплатят из общего фонда государственного бюджета.
Дополнение
Летом Правительство запустило программу безвозвратных грантов до 8 млн грн на создание и развитие перерабатывающих предприятий.