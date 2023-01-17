Уряд змінив порядок надання грантів за програмою “єРобота”: як саме
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Кабінет міністрів змінив порядок надання грантів за програмою “єРобота”. Як повідомив на засіданні Уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, мікрогранти для малого й мікробізнесу будуть виплачуватися насамперед із ресурсів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття, передає УНН.
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За словами прем’єр-міністра це забезпечить стабільність фінансування програми.
Також мікрогранти, щодо яких у 2022 році прийнято позитивне рішення, виплатять із загального фонду державного бюджету.
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Влітку Уряд запустив програму безповоротних грантів до 8 млн грн на створення й розвиток переробних підприємств.