Уряд змінив порядок надання грантів за програмою “єРобота”: як саме

КИЇВ. 17 січня. УНН. Кабінет міністрів змінив порядок надання грантів за програмою “єРобота”. Як повідомив на засіданні Уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, мікрогранти для малого й мікробізнесу будуть виплачуватися насамперед із ресурсів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття, передає УНН.