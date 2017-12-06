Правительство выделило пострадавшим участникам Майдана 1,4 млн грн помощи

"Хотим сегодня предложить о выделении Минсоцполитики средства из резервного фонда Государственного бюджета в сумме 1 млн 408 тыс. Грн для предоставления единовременной денежной помощи 22 лицам, получившим телесные повреждения, побои, истязания во время участия в массовых акциях гражданского протеста с 21 листопала 2013 по 21 февраля 2014 ", - озвучил проект распоряжения первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубов.

Чиновники приняли это решение единогласно.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о предоставлении статуса участника боевых действий тем лицам, которые были ранены или потерял здоровье во время Майдана. 14 ноября Верховная Рада предоставила статус участников боевых действий лицам, принимавшим участие в евромайдан.