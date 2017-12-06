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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 10305 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 23743 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100744 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110352 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130901 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106612 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108211 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Правительство выделило пострадавшим участникам Майдана 1,4 млн грн помощи

Правительство выделило пострадавшим участникам Майдана 1,4 млн грн помощи

Киев  •  УНН

 • 11216 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда 1,4 млн грн для предоставления единовременной денежной помощи пострадавшим участникам Майдана. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Хотим сегодня предложить о выделении Минсоцполитики средства из резервного фонда Государственного бюджета в сумме 1 млн 408 тыс. Грн для предоставления единовременной денежной помощи 22 лицам, получившим телесные повреждения, побои, истязания во время участия в массовых акциях гражданского протеста с 21 листопала 2013 по 21 февраля 2014 ", - озвучил проект распоряжения первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубов.

Чиновники приняли это решение единогласно.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о предоставлении статуса участника боевых действий тем лицам, которые были ранены или потерял здоровье во время Майдана. 14 ноября Верховная Рада предоставила статус участников боевых действий лицам, принимавшим участие в евромайдан.

Украинские Национальные Новости

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