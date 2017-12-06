Правительство выделило пострадавшим участникам Майдана 1,4 млн грн помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда 1,4 млн грн для предоставления единовременной денежной помощи пострадавшим участникам Майдана. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Хотим сегодня предложить о выделении Минсоцполитики средства из резервного фонда Государственного бюджета в сумме 1 млн 408 тыс. Грн для предоставления единовременной денежной помощи 22 лицам, получившим телесные повреждения, побои, истязания во время участия в массовых акциях гражданского протеста с 21 листопала 2013 по 21 февраля 2014 ", - озвучил проект распоряжения первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубов.
Чиновники приняли это решение единогласно.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о предоставлении статуса участника боевых действий тем лицам, которые были ранены или потерял здоровье во время Майдана. 14 ноября Верховная Рада предоставила статус участников боевых действий лицам, принимавшим участие в евромайдан.