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Уряд виділив постраждалим учасникам Майдану 1,4 млн грн допомоги

Уряд виділив постраждалим учасникам Майдану 1,4 млн грн допомоги

Київ • УНН

 • 11217 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Кабінет міністрів України виділив з резервного фонду 1,4 млн грн для надання одноразової грошової допомоги постраждалим учасникам Майдану. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

"Хочемо сьогодні запропонувати щодо виділення Мінсоцполітики кошти з резервного фонду Державного бюджету у сумі 1 млн 408 тис. грн для надання одноразової грошової допомоги 22 особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в масових акціях громадського протесту з 21 листопала 2013 по 21 лютого 2014 року", - озвучив проект розпорядження перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Урядовці ухвалили це рішення одноголосно.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон про надання статусу учасника бойових дій тим особам, які були поранені чи втратив здоров’я під час Майдану. 14 листопада Верховна Рада надала статус учасників бойових дій особам, що брали участь у Євромайдані.

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