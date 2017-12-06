Уряд виділив постраждалим учасникам Майдану 1,4 млн грн допомоги

"Хочемо сьогодні запропонувати щодо виділення Мінсоцполітики кошти з резервного фонду Державного бюджету у сумі 1 млн 408 тис. грн для надання одноразової грошової допомоги 22 особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в масових акціях громадського протесту з 21 листопала 2013 по 21 лютого 2014 року", - озвучив проект розпорядження перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Урядовці ухвалили це рішення одноголосно.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон про надання статусу учасника бойових дій тим особам, які були поранені чи втратив здоров’я під час Майдану. 14 листопада Верховна Рада надала статус учасників бойових дій особам, що брали участь у Євромайдані.