Правительство приняло Программу развития госстатистики до 2023 года
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Кабинет Министров Украины принял Программу развития государственной статистики до 2023 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
"27 февраля Кабинет Министров Украины принял разработанную Минэкономразвития вместе с Государственной службой статистики Программу развития государственной статистики до 2023 года. Программа определяет стратегические направления и задачи развития государственной статистики, а также ожидаемые результаты", - говорится в сообщении.
Реализацию Программы будет осуществлять Госстат вместе со всеми заинтересованными органами государственной власти в течение 2019-2023 годов.
Программа, в частности, предусматривает модернизацию госстатистики через имплементацию международных стандартов и регламентов ЕС и полный переход к процессно-ориентированной системы производства статистической информации (GSBPM), а также использование информационных технологий (специального программного обеспечения для представления и обработки статистической отчетности, конструкторы электронных форм отчетности и прочее).
Напомним, Минэкономразвития существенно сократит персонал Государственной службы статистики.