Правительство приняло Программу развития госстатистики до 2023 года

"27 февраля Кабинет Министров Украины принял разработанную Минэкономразвития вместе с Государственной службой статистики Программу развития государственной статистики до 2023 года. Программа определяет стратегические направления и задачи развития государственной статистики, а также ожидаемые результаты", - говорится в сообщении.

Реализацию Программы будет осуществлять Госстат вместе со всеми заинтересованными органами государственной власти в течение 2019-2023 годов.

Программа, в частности, предусматривает модернизацию госстатистики через имплементацию международных стандартов и регламентов ЕС и полный переход к процессно-ориентированной системы производства статистической информации (GSBPM), а также использование информационных технологий (специального программного обеспечения для представления и обработки статистической отчетности, конструкторы электронных форм отчетности и прочее).

Напомним, Минэкономразвития существенно сократит персонал Государственной службы статистики.