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Уряд ухвалив Програму розвитку держстатистики до 2023 року

Уряд ухвалив Програму розвитку держстатистики до 2023 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Кабінет Міністрів України сьогодні ухвалив Програму розвитку державної статистики до 2023 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.

"27 лютого Кабінет Міністрів України ухвалив розроблену Мінекономрозвитку разом із Державною службою статистики Програму розвитку державної статистики до 2023 року. Програма визначає стратегічні напрями та завдання розвитку державної статистики, а також очікувані результати", - йдеться в повідомленні.

Реалізацію Програми здійснюватиме Держстат разом з усіма зацікавленими органами державної влади протягом 2019-2023 років.

Програма, зокрема, передбачає модернізацію держстатистики через імплементацію міжнародних стандартів та регламентів ЄС та повний перехід до процесно-орієнтованої системи виробництва статистичної інформації (GSBPM), а також використання інформаційних технологій (спеціального програмного забезпечення для подання та обробки статистичної звітності, конструктори електронних форм звітності та інше).

Нагадаємо, Мінекономрозвитку суттєво скоротить персонал Державної служби статистики.

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