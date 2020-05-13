Правительство одобрило проект закона об административной процедуре
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Кабинет Министров Украины одобрил проект Закона Украины “Об административной процедуре”, разработанный Министерством юстиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительственный портал.
“Законопроект должен стать рамочным нормативно-правовым актом, который введет качественно новый уровень законодательной регламентации процедур управленческой деятельности государственных органов и защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц в отношениях с государством”, — говорится в сообщении.
Министр юстиции Денис Малюська отметил, что в административном законодательстве Украины именно процедурная часть наименее развитой, поэтому принятие этого проекта закона позволит впервые на законодательном уровне урегулировать всю совокупность многообразных отношений между чиновниками и простыми гражданами и бизнесом.
Также проектом закона предлагается определить субъектный состав административного производства, правовой статус административного органа, состав и правовой статус участников административного производства и лиц, содействующих рассмотрению административного дела.
“Одной из новаций стало урегулирование вопроса реализации механизма публичного правопреемства в результате прекращения первоначального административного органа или вследствие полного или частичного прекращения его административной компетенции”, — сообщил министр.
Кроме того, законопроект регламентирует порядок подачи и регистрации заявления, формы заявления и требований к его содержанию, обязанности административного органа, порядок привлечения к участию в административном производстве адресата и заинтересованных лиц и т.
“В проекте Закона определяются вопрос о принятии решения по делу, формы административного акта, содержания административного акта, вступление в силу административным актом, порядка доведения до сведения административного акта, условия ничтожности административного акта, определяется порядок отзыва или признания акта недействительным, устанавливается возможность просмотра административного акта по вновь открывшимся обстоятельствам и т.д.”, — отмечается в сообщении.
Напомним, правительство предоставило доступ к государственной поддержке большему количеству аграриев.