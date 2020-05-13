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Уряд схвалив проект закону про адміністративну процедуру

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Кабінет Міністрів України схвалив проект Закону України “Про адміністративну процедуру”, розроблений Міністерством юстиції. Про це УНН повідомляє з посиланням на урядовий портал.

Уряд схвалив проект закону про адміністративну процедуру

“Законопроект має стати рамковим нормативно-правовим актом, що запровадить якісно новий рівень законодавчої регламентації процедур управлінської діяльності державних органів та захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у відносинах із державою”, — йдеться в повідомленні.

Міністр юстиції Денис Малюська зазначив, що у адміністративному законодавстві України саме процедурна частина є найменш розвиненою, тому прийняття цього проекту Закону дозволить вперше на законодавчому рівні врегулювати всю сукупність багатоманітних відносин між чиновниками та простими громадянами і бізнесом.

Також проектом Закону запропоновано визначити суб’єктний склад адміністративного провадження, правовий статус адміністративного органу, склад та правовий статус учасників адміністративного провадження та осіб, які сприяють розгляду адміністративної справи.

“Однією з новацій стало врегулювання питання реалізації механізму публічного правонаступництва внаслідок припинення первісного адміністративного органу або внаслідок повного чи часткового припинення його адміністративної компетенції”, — поінформував Міністр.

Крім того, законопроект регламентує порядок подання та реєстрації заяви, форми заяви та вимог до її змісту, обов’язки адміністративного органу, порядок залучення до участі в адміністративному провадженні адресата та заінтересованих осіб тощо.

“У проекті Закону визначаються питання щодо прийняття рішення у справі, форми адміністративного акта, змісту адміністративного акта, набрання чинності адміністративним актом, порядку доведення до відома адміністративного акта, умови нікчемності адміністративного акта, визначається порядок відкликання або визнання акта недійсним, встановлюється можливість перегляду адміністративного акта за нововиявленими обставинами тощо”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, уряд надав доступ до державної підтримки більшій кількості аграріїв.

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