Правительство одобрило постановление о внесении изменений в некоторые постановления в сфере госрегистрации
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Кабинет Министров Украины одобрил разработанную Минюстом постановление “О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины в сфере государственной регистрации”, передает УНН со ссылкой на правительственный портал.
По словам министра Дениса Малюськи, принятие этого постановления является очередным шагом на пути совершенствования механизмов предоставления административных услуг в сфере государственной регистрации.
“Так, постановлением предусматривается интеграция функционала Государственного реестра прав на недвижимое имущество в Единый государственный вебпортал электронных услуг, чтобы обеспечить гражданам возможность подачи заявлений в электронной форме и получения результатов предоставленной государственной услуги”, — говорится в сообщении.
“Ведомости Реестр дополняются информацией о праве доверительной собственности как способа обеспечения исполнения обязательств информацией, необходимой для осуществления связи с заявителем — абонентский номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты, а также сведениями о цене (стоимость) объекта недвижимого имущества”, — пояснил министр.
Согласно предложенным изменениям, решение компетентного органа о переводе дачных и садовых домов в жилые без внесения соответствующих изменений в Реестр будет считаться достаточным основанием для использования этих домов как жилья, в том числе для регистрации места жительства.
Кроме того, постановлением предусматривается приведение актов Правительства в соответствие с последними изменениями законодательства в сфере государственной регистрации.
“Принятие постановления будет способствовать совершенствованию механизмов предоставления административных услуг в сфере государственной регистрации, оптимизирует процесс кредитования, а также положительно повлияет на привлечение инвестиций в экономику Украины”, — подчеркнул глава ведомства
Напомним, в Минюсте дали советы, как не стать жертвой рейдеров после открытия рынка земли.