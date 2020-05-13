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Правительство одобрило постановление о внесении изменений в некоторые постановления в сфере госрегистрации

Киев • УНН

 • 10481 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Кабинет Министров Украины одобрил разработанную Минюстом постановление “О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины в сфере государственной регистрации”, передает УНН со ссылкой на правительственный портал.

Правительство одобрило постановление о внесении изменений в некоторые постановления в сфере госрегистрации

По словам министра Дениса Малюськи, принятие этого постановления является очередным шагом на пути совершенствования механизмов предоставления административных услуг в сфере государственной регистрации.

“Так, постановлением предусматривается интеграция функционала Государственного реестра прав на недвижимое имущество в Единый государственный вебпортал электронных услуг, чтобы обеспечить гражданам возможность подачи заявлений в электронной форме и получения результатов предоставленной государственной услуги”, — говорится в сообщении.

“Ведомости Реестр дополняются информацией о праве доверительной собственности как способа обеспечения исполнения обязательств информацией, необходимой для осуществления связи с заявителем — абонентский номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты, а также сведениями о цене (стоимость) объекта недвижимого имущества”, — пояснил министр.

Согласно предложенным изменениям, решение компетентного органа о переводе дачных и садовых домов в жилые без внесения соответствующих изменений в Реестр будет считаться достаточным основанием для использования этих домов как жилья, в том числе для регистрации места жительства.

Кроме того, постановлением предусматривается приведение актов Правительства в соответствие с последними изменениями законодательства в сфере государственной регистрации.

“Принятие постановления будет способствовать совершенствованию механизмов предоставления административных услуг в сфере государственной регистрации, оптимизирует процесс кредитования, а также положительно повлияет на привлечение инвестиций в экономику Украины”, — подчеркнул глава ведомства

Напомним, в Минюсте дали советы, как не стать жертвой рейдеров после открытия рынка земли.

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