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Уряд схвалив постанову про внесення змін до деяких постанов у сфері держреєстрації

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Кабінет Міністрів України схвалив розроблену Мін’юстом постанову “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері державної реєстрації”, передає УНН з посиланням на урядовий портал.

Уряд схвалив постанову про внесення змін до деяких постанов у сфері держреєстрації

За словами Міністра юстиції Дениса Малюськи, прийняття цієї постанови є черговим кроком на шляху удосконалення механізмів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації.

“Так, постановою передбачається інтеграція функціоналу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, щоб забезпечити громадянам можливість подання заяв в електронній формі та одержання результатів наданої адміністративної послуги”, — йдеться в повідомленні.

“Відомості Реєстру доповнюються інформацією про право довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань, інформацією, необхідною для здійснення зв’язку із заявником — абонентський номер мобільного телефону та/або адреса електронної пошти, а також відомостями про ціну (вартість) об’єкту нерухомого майна”, — пояснив Міністр.

Згідно із запропонованими змінами, рішення компетентного органу про переведення дачних і садових будинків в житлові без внесення відповідних змін до Реєстру вважатиметься достатньою підставою для використання цих будинків як житла, у тому числі для реєстрації місця проживання.

Крім того, постановою передбачається приведення актів Уряду у відповідність до останніх змін законодавства у сфері державної реєстрації.

“Прийняття постанови сприятиме удосконаленню механізмів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, оптимізує процес кредитування, а також позитивно вплине на залучення інвестицій в економіку України”, — наголосив очільник відомства

Нагадаємо, у Мін’юсті дали поради, як не стати жертвою рейдерів після відкриття ринку землі.

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