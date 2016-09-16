Правительство поддержало инициативу приобретения оборудования для реабилитационно-диагностического ценра Минздрава
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства здравоохранения по приобретению оборудования для Научно-практического медицинского реабилитационно-диагностического центра Минздрава на условиях софинансирования, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В рамках проекта Европейского Союза совместно с ООН "Местное развитие, ориентированное на общину" будет приобретен медицинский аппарат для вакуумной гипобарической терапии.
Аппарат Green SACK Classic (Iskra Medical doo) применяется для лечения многих нарушений кровообращения, в частности ишемической боли, лимфатических отеков, диабетической ангиопатии, атеросклеротической ангиопатии, посттромбового синдрома, полиневропатии и других.
Первый транш средств безвозвратной финансовой помощи Проекту в размере 80% стоимости аппарата был перечислен поставщику в соответствии с договором от декабря прошлого года.
В качестве выполнения договорных обязательств оставшиеся 20% от общей суммы стоимости оборудования обязано уплатить "Научно-практический медицинский реабилитационно-диагностический центр Министерства здравоохранения Украины". Только после этого будет осуществлена поставка оборудования.
Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2016 год" по бюджетной программе, по которой финансируется указанное учреждение здравоохранения, капитальные расходы Министерству здравоохранения Украины не предусмотрены вообще. Перераспределение позволит внести необходимую сумму и приобрести необходимое оборудование.