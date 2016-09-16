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15 марта, 19:03 • 116680 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171466 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141152 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133406 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114386 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106386 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102110 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137234 просмотра

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Правительство поддержало инициативу приобретения оборудования для реабилитационно-диагностического ценра Минздрава

Правительство поддержало инициативу приобретения оборудования для реабилитационно-диагностического ценра Минздрава

Киев • УНН

 • 6066 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства здравоохранения по приобретению оборудования для Научно-практического медицинского реабилитационно-диагностического центра Минздрава на условиях софинансирования, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В рамках проекта Европейского Союза совместно с ООН "Местное развитие, ориентированное на общину" будет приобретен медицинский аппарат для вакуумной гипобарической терапии.

Аппарат Green SACK Classic (Iskra Medical doo) применяется для лечения многих нарушений кровообращения, в частности ишемической боли, лимфатических отеков, диабетической ангиопатии, атеросклеротической ангиопатии, посттромбового синдрома, полиневропатии и других.

Первый транш средств безвозвратной финансовой помощи Проекту в размере 80% стоимости аппарата был перечислен поставщику в соответствии с договором от декабря прошлого года.

В качестве выполнения договорных обязательств оставшиеся 20% от общей суммы стоимости оборудования обязано уплатить "Научно-практический медицинский реабилитационно-диагностический центр Министерства здравоохранения Украины". Только после этого будет осуществлена ​​поставка оборудования.

Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2016 год" по бюджетной программе, по которой финансируется указанное учреждение здравоохранения, капитальные расходы Министерству здравоохранения Украины не предусмотрены вообще. Перераспределение позволит внести необходимую сумму и приобрести необходимое оборудование.

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