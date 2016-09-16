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Уряд підтримав ініціативу придбання обладнання для реабілітаційно-діагностичного ценру МОЗ

Уряд підтримав ініціативу придбання обладнання для реабілітаційно-діагностичного ценру МОЗ

Київ • УНН

 • 6066 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я щодо придбання обладнання для Науково-практичного медичного реабілітаційно-діагностичного центру МОЗ на умовах співфінансування, передає УНН з посиланням на прес-службу МОЗ.

У межах Проекту Європейського Союзу спільно з ООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” буде придбано медичний апарат для вакуумної гіпобаричної терапії.

Апарат Green SACK Classic (Iskra Medical d.o.o.) застосовується для лікування багатьох порушень кровообігу, зокрема ішемічного болю, лімфатичних набряків, діабетичної ангіопатії, атеросклерозної ангіопатії, посттромбового синдрому, поліневропатії та інших.

Перший транш коштів безповоротної фінансової допомоги Проекту у розмірі 80% вартості апарату були перераховані постачальнику згідно з договором від грудня минулого року.

У якості виконання договірних зобов’язань решту 20% від загальної суми вартості обладнання зобов’язане сплатити ДЗ “Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства охорони здоров’я України”. Лише після цього буде здійснено поставку обладнання.

Законом України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” за бюджетною програмою, за якою фінансується зазначений заклад охорони здоров’я, капітальні видатки Міністерству охорони здоров’я України не передбачені взагалі. Перерозподіл дозволить внести необхідну суму та придбати необхідне обладнання.

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