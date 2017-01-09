Правительство не допустит перевода людей на сокращенный рабочий день и неполные ставки - П.Розенко
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что правительство не допустит перевода людей на сокращенный рабочий день и неполные ставки и других нарушений прав работников в связи с увеличением минимальной зарплаты. Об этом он сказал в интервью " Радио Свобода ", передает УНН.
"В бюджетной сфере - медицина, здравоохранение, социальная сфера, культура - правительство не допустит перевода людей на сокращенный рабочий день и на неполные ставки. Мы взяли это непосредственно под свой контроль.
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В частности, была создана на сегодняшний день по поручению премьер-министра Украины комиссия, которую возглавил я как вице-премьер-министр Украины, куда вошли все профильные министры, куда вошли представители Государственной инспекции по труду, Государственной фискальной службы. Мы будем еженедельно мониторить ситуацию в областях, особенно в первые три месяца, и будем отслеживать буквально по каждой области складывающуюся ситуацию в учебных заведениях, в системе здравоохранения, чтобы не допустить нарушения прав работников ", - сказал П.Розенко.
Напомним, с первого января минимальная зарплата составляет 3,2 тыс. грн.