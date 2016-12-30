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Мінімальна зарплата з сьогоднішнього дня становитиме 3,2 тис. грн

Мінімальна зарплата з сьогоднішнього дня становитиме 3,2 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. Сьогодні, 1 січня, вступив у силу закон, який передбачає зростання мінімальної заробітної плати до 3,2 тис. грн., передає УНН.

Верховна Рада України проголосувала за пропозицію уряду стосовно підняття мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3,2 тис. грн. Згодом цей документ підписав Президент України Петро Порошенко.

Міністр соціальної політики Андрій Рева запевняв, що закон передбачає впровадження європейського підходу до визначення мінімальної зарплати, відв'язування посадових окладів чиновників вищого рангу від показника мінімальної зарплати і скасування використання показника мінімальної зарплати для розрахунку штрафів, вартості адміністративних послуг, податків і зборів.

"Підвищення мінімальної зарплати стосуватиметься всіх. Зросте також перший тарифний розряд і він буде підвищений практично на 300 грн, тобто з 1 січня тарифний розряд буде становити 1600 грн, жоден працівник не буде отримувати менше ніж 3200. Але і тарифні розряди, які вище, буде також проіндексовано відповідно до підвищення першого тарифного розряду. Тобто підвищення зарплат відбудеться по всій мережі єдиної тарифної сітки в усіх розрядах тарифної сітки", - повідомляв віце-прем’єр Павло Розенко .

За його словами, збільшена мінімальна зарплата не вплине на розмір субсидії, призначеної в опалювальному сезоні 2016-2017 років, а також на зростання цін.

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко звернувся до очільників обласних, районних адміністрацій, а також профільних управлінь, тримати на контролі підвищення зарплат в січні.

Підвищення зарплат стосуватиметься понад 4 мільйонів громадян.

Варто зазначити, що у Державному бюджеті України на 2017 рік на підвищення заробітних плат вчителям, лікарям, працівникам соціальної сфери, культури, спорту тощо додатково виділено 28 мільярдів гривень.

 

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