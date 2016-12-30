Минимальная зарплата с сегодняшнего дня составит 3,2 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, который предусматривает рост минимальной заработной платы до 3,2 тыс. грн., передает УНН.
Верховная Рада Украины проголосовала за предложение правительства о поднятии минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3,2 тыс. грн. Впоследствии этот документ подписал Президент Украины Петр Порошенко.
Министр социальной политики Андрей Рева уверял, что закон предусматривает внедрение европейского подхода к определению минимальной зарплаты, отвязку должностных окладов чиновников высшего ранга от показателя минимальной зарплаты и отмену использования показателя минимальной зарплаты для расчета штрафов, стоимости административных услуг, налогов и сборов.
"Повышение минимальной зарплаты коснется всех. Возрастет также первый тарифный разряд и он будет повышен практически на 300 грн, то есть с 1 января тарифный разряд будет составлять 1600 грн, ни один работник не будет получать меньше чем 3200. Но и тарифные разряды, которые выше, будут также проиндексированы в соответствии с повышением первого тарифного разряда. То есть повышение зарплат произойдет по всей сети единой тарифной сетки по всем разрядам тарифной сетки", - сообщал вице-премьер Павел Розенко.
По его словам, увеличенная минимальная зарплата не повлияет на размер субсидии, назначенной в отопительном сезоне 2016-2017 годов, а также на рост цен.
Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко обратился к руководству областных, районных администраций, а также профильных управлений, держать на контроле повышение зарплат в январе.
Повышение зарплат коснется более 4 миллионов граждан.
Стоит отметить, что в Государственном бюджете Украины на 2017 год на повышение заработных плат учителям, врачам, работникам социальной сферы, культуры, спорта и другим, дополнительно выделено 28 миллиардов гривен.