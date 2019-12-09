Правительство Финляндии возглавит самая молодая в мире премьер-министр
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Кабинет министров Финляндии возглавит самая молодая премьер-министр в мире - 34-летняя Санна Марин, которая занимала должность министра транспорта и связи. Как ожидается, Марин вступит в новую должность на этой неделе и станет третьим премьер-министром - женщиной с 75 глав правительства Финляндии. Об этом передает УНН со ссылкой на Sky News.
"Познакомьтесь с женщиной, которая скоро станет самым молодым премьер-министром в мире. Санне Марин 34 года, и она станет третьей в истории женщиной-премьер-министром Финляндии, когда ее приведут к присяге", - пишут в издании.
Так, Санна Марин, которая сейчас занимает должность министра транспорта и связи страны, была назначена на высшую должность в воскресенье. Совет уполномоченных и парламентская фракция правящей Социал-демократической партии Финляндии приняли решение избрать ее кандидатом на пост главы правительства. Как ожидается, Марин вступит в новую должность на этой неделе.
Политики должны одобрить назначение Марин и ее правительства на этой неделе, чтобы она могла представлять Финляндию на саммите лидеров ЕС в Брюсселе, который начинается в четверг.
Отметим, что Марин возглавит правительство пяти партий, лидерами каждой из которых являются женщины.
Также Марин обойдет самого молодого (сейчас) главу правительства в мире - украинского премьера Алексея Гончарука (35 лет).
Напомним, премьер-министр Финляндии, лидер Социал-демократической партии Антти Ринне во вторник подал президенту страны Саули Ниинистье прошение об отставке, и оно было принято.